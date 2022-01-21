Burak Elmas: Evimizin adresini verdiler, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehdit ettiler

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticisi Elif Uzuner, Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral’a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu belirten Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi.

Söyleşide Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.

'En travmatik 10 dakikaydı'

Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.

Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.

Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

‘Hem bize hem de Fatih Terim’e eleştiriler geliyordu’

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı. Galatasaray futbol okulunu kurmak gibi temel konularda ciddi bir sabırsızlık vardı bende. Bazen şöyle bir sıkıntı olur; saha sonuçları o kadar çok baskı getirir ki size uzun vadeli planlarınızı yapamaz hale gelirsiniz, günlük yangını söndürmekle uğraşırsınız."

Galatasaray Başkanı, bu proje için kendisinin yıpranmayı göze aldığını belirterek "Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu" ifadelerini kullandı.

'Avrupa'da başarının devam edeceğinin garantisi yok'

Burak Elmas, Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde grup birincisi olmasına ve son 16'ya kalmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Elmas şöyle konuştu:

"Avrupa’da bu yıl başarı elde edebiliriz, ama ertesi yıl Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki devamı gelsin. UEFA’yı almamızın üzerinden 21 yıl geçti. 21 yıldır final görmemişiz. Yani Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki üç yılda bir beş yılda bir Avrupa’da başarılı duruma gelsin. Bu yıl Avrupa’da başarılıyız ama başarının önümüzdeki yıllarda devam ettirilebileceğinin garantisi yok."

‘İlk imzam, son imzam paylaşımı beni üzdü’

Öte yandan, Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi.

Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparken ki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.

Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu ise "Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek” diye yanıtladı.

"Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:

‘Fatih Terim teklifleri kabul etmedi’

"Teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı."