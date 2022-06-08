'Burada kamera var mı?' diye soran polisler bir yurttaşı öldüresiye dövdü

Olay 6 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Şirinevler’den geçen Recep Çelik isimli yurttaşın önü sivil polisler tarafından kesilerek kimlik kontrolü yapılmak istendi. Ancak Çelik polis olduklarına inanmayarak kimliğini göstermedi. Şirinevler metrobüs köprüsünün altındaki resmî kıyafeti bulunan polislerin yanına giderek kimliğini onlara gösterdi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bunun üzerine sivil polisler Çelik’i kelepçeledi. Çelik darp edilip, yerlerde sürüklenerek meydandaki zabıta kulübesine götürüldü. ‘Burada kamera var mı?’ sorusuna ‘yok’ yanıtı alan polisler burada Çelik’i öldüresiye darp etti. O geceyi karakolda geçiren Çelik ertesi gün serbest bırakıldı.

Yaşanılanlar üzerine Çelik sağlık raporu alarak iki polis memurundan şikayetçi olurken, polislerde Çelik’ten şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İki polis hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede polislerin ifadesinin alındığı suçlamayı kabul etmedikleri, Recep Çelik’in zabıta kulübesine kafa attığını öne sürdükleri belirtildi.

İddianamede her ne kadar polisler Recep Çelik hakkında aksi yönde beyanda bulunmuşsa da, olayın oluş şekli, müşteki ve tanık beyanları, hekim raporu doğrultusunda kamu görevlisinin sahip olduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama suçunu işlediklerinin sabit olduğu ve cezalandırılmaları istendi. Recep Çelik hakkında ise polislerin şikayetiyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Çelik, “Yaşadığım olayın etkisini bir türlü atlatamıyorum. Psikolojim bozuldu. Bu ülkede polislere bir ceza verilmeyeceğini biliyorum. Ancak buna rağmen bu dosyanın peşini asla bırakmayacağım” dedi.