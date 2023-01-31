BÜMED üyeleri mahkeme kararına rağmen okula alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), üniversitenin Güney Kampüsü’nde kullandığı sosyal tesislerden Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla tahliye edilmişti.

Ancak dün İstanbul 9. İdare Mahkemesi, BÜMED’in yürütmeyi durdurma talebinde ara karar vererek tahliyenin durdurulması yönünde karar vermişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne giden Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, rektörlüğün kararı olduğu gerekçesiyle okula alınmadı.

Yönetimden bir yetkilinin mezunlar derneği yönetimine mahkemenin kararının tahliye ile ilgili olduğunu, tahliye ile ilgili işlemlerin tamamlandığı için karar ile ilgili bir işlem yapılamayacağını bildirdiği belirtiliyor.

BÜMED Yönetim Kurulu ise sosyal tesislere dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Dün tahliye edilen eşyaların yüklü olduğu kamyonla bugün öğleden sonra geri dönülecek.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün mahkeme kararına uymaması halinde BÜMED Yönetim Kurulu, Sarıyer Kaymakamlığı’na yürütme durdurma kararının gereğinin yapılması yönünde başvuruda bulunacak.

Eşyaları içeri sokmadılar

Dernek yönetimi, dün tahliye edilen eşyalarını bir kamyonetle geri getirmişti. Ancak, güvenlik görevlileri kamyonetin ve eşyaların içeri girmesine izin vermedi.