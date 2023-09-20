Bulgaristan’dan Türkiye’ye ambulansla uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen hasta nakil aracına uyuşturucu operasyonu düzenledi.



İhbar üzerine ambulans ülkeye giriş yapmasının ardından narkotik ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı. İstanbul’a gelen ambulans bir süre takip edildikten sonra durduruldu.



Yapılan aramalarda gizli bölmelerde, 84 kilogram skunk ve 32 kilo eroin ele geçirildi. Ambulanstaki 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ekipler Eyüpsultan’da bir adrese de operasyon düzenledi. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 44.5 kilogram skunk ele geçirildi. İki farklı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.