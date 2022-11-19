Bulgaristan'da yakalanan İstiklal saldırısı şüphelileri tutuklu kalacak

Bulgaristan'da Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların İstanbul'daki bombalı saldırıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi.
Suriyeli Amran Abdulrami'nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.
Başkent Sofya’da yakalanan 3 Moldovalı şüpheliden birininse sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.
Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.
Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi. (AA)