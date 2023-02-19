Bulgaristan’da terk edilmiş kamyonun kasasında 18 göçmen ölü bulundu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın kuzeyinde terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cesedi bulundu. Göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın kuzeyindeki Lokorsko kasabasında meydana gelen olayda, bölgede terk edilmiş bir kamyonun kasasında 18 göçmenin cesedi bulundu. Bulgaristan medyası, göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğunu, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis soruşturmasının sürdüğü ifade edilirken, gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği aktarıldı.