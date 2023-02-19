Akar 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı sosyal medya hesaplarındaki "depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi.

'Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür'

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur." (AA)