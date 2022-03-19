Bulgaristan'da Rusya'ya destek eylemi

Bulgaristan'da, ülkenin Savunma Bakanlığı binasının önünde Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısına destek mitingi düzenlendi.

Rus ve Bulgar bayrakları eşliğinde "Yankee, eve dönl!" afişleri taşınırken Ukrayna'ya askeri desteğe karşı sloganlar da attı.

Ülkenin sağcı Canlanma Partisi tarafından düzenlenen miting, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Sofya ziyaretiyle aynı zamana denk geldi. Eylem, Savunma Bakanlığı, hükümet binaları önünde gerçekleştirildi ve ülke parlamentosu önünde sona erdi.

Parti Genel Başkanı Kostadin Kostadinov gazetecilere verdiği demeçte, "Esas olarak büyük bir satranç tahtasında bir ABD piyonunun rolünü oynamak, bu son derece küçük düşürücü. Bu pozisyon sadece parti üyeleri tarafından değil, Bulgar halkının önemli bir kısmı tarafından da paylaşılıyor" dedi.

Rusya yanlısı sağ parti Bulgaristan'da geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen seçimlerde ilk defa meclise girmişti. Meclisteki 17 parti arasında en büyük 7. parti konumunda.