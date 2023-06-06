Bulgaristan’da gerçekleştirilen 5 seçimin ardından hükümet kuruldu

Bulgaristan Parlamentosu, 2 yılın ardından kurulan koalisyon hükümetini onayladı.

Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı ile Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin Başbakan Nikolay Denkov’un başbakanlığında kurduğu koalisyon hükümeti, 240 üyeli parlamentoda güvenoyu aldı.

201 milletvekilinin katıldığı oylamada, 132 "evet", 69 "hayır" oyu kullanıldı. Kabinenin güvenoyu alabilmesi için en az 121 oy desteği gerekiyordu.

Başbakan Denkov, parlamentoda yaptığı konuşmada, bir başbakan yardımcısı ve 18 bakandan oluşan kabinede yer alan üyeleri ve önceliklerini anlattı. Denkov, "Vatandaşların, iş insanlarının lehine çalışacak ve Bulgaristan’ın gelişimini destekleyecek bir hükümet kurduk." dedi.

İlk dokuz ay Denkov, ikinci dokuz ay Gabriel

Yeni hükümetin kısa vadede bütçe açığı düzelteceğini söyleyen Denkov; savunma, bilim ve inovasyon alanında reformlar, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Adalet Divanında düzenlemeler getirilmesi için anayasa değişikliği yapacaklarını aktardı. Denkov ayrıca hedeflerinin ülkenin Schengen alanı ve avroya geçişi olduğunu söyledi. En az 18 aylık bir görev süresi için seçilen hükümetin ilk 9 aylık döneminde PP-DB’den Nikolay Denkov başbakan olarak görev yapacak.

İkinci 9 aylık döneminde ise GERB partisinden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, başbakan olacak. (AA)