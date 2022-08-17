Bulgaristan'da enflasyon 24 yılın en yüksek seviyesinde

Bulgaristan'da Temmuz ayı yıllık enflasyonu yüzde 17,3 olarak açıklandı. Haziran ayı yıllık enflasyonu yüzde 16,9 idi.

Ülkede en son 1998 yılında yıllık enflasyon yüzde 18'e yaklaşmıştı.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede tüketici fiyatları Ocak ayının başından bu yana yüzde 11,3 yükseldi.

Enstitünün verilerine göre son bir yılda yüzde 31,4 ile en yüksek fiyat artışı ulaşım sektöründe kaydedildi. Fiyat artışı gıda sektöründe yüzde 24,2, elektrik, gaz, su ve diğer ev giderlerinde ise yüzde 21,4 oldu.

Ekmekte yüzde 28,8, süt ve yumurtada yüzde 24,1, şeker ve tatlılarda yüzde 25,8, bar ve lokanta fiyatlarında da yüzde 20,7'lik fiyat artışı olduğu belirtildi.

Fiyatlarda sadece bazı teknik eşya ve trafik sigortalarında hafif bir düşüş tespit edildi.



