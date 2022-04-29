Bulgaristan vatandaşlarına Moldova'yı terk etme çağrısı yaptı

Moldova'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Transdinyester Cumhuriyeti'ndeki patlamaların ardından Bulgaristan ve İsrail bölgedeki vatandaşlarına yönelik uyarı yayımladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Bulgaristan vatandaşlarının Moldova'yı terk etmeleri uyarısında bulunuldu. Bakanlık bölgedeki durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkeye seyahatlerden de kaçılmasını istedi.

İsrail de Transdinyester'deki vatandaşlarına derhal bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.