Bulgaristan, Türkiye sınırında göçmenlere ateş açıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı İvan Demerciyev, Bulgaristan-Türkiye sınırında ölü bulunan göçmenlere ilişkin açıklama yaparken, sınır polisinin ateş açtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Mühimmat, yalnızca bir devriyeye saldırıldığında veya emirlere uyulmadığında kullanılabilir" dedi.

2 Aralık'ta Bulgaristan sınırında göçmenlerin zorla geri itilmesinin ardından bir kişi Türkiye sınırları içerisinde ölü bulunmuştu. Öte yandan bugün de Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Bulgaristan sınırına yakın bir noktada bir erkek cesedi bulundu.

6 Aralık'ta Sky News, 3 Ekim tarihli, 19 yaşındaki bir mültecinin ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi edildiğini gösteren bir video yayınladı. Sky News ayrıca sığınma talebinde bulunan kadınların cinsel istismara uğratılarak arandığını bildirdi. İçişleri Bakanı bu iddialar hakkında yorum yapmadı.

Demerciyev, sınır güvenliğini sağlarken "kendi hayatlarını riske atarak zorlu koşullar altında çalıştıklarını" ifade ettiği sınır polisini çalışmalarından dolayı da tebrik etti. Bakan, kontrollerin daha da sıkılaştırılabileceğini ekledi.

Avrupa Komisyonu'ndan soruşturma çağrısı

Avrupa Komisyonu Salı günü Bulgaristan'ı iddia edilen silahlı saldırıyı soruşturmaya çağırdı.

Konu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından bu ayın başında Avrupa Komisyonu'na taşındı. Rutte, Bulgaristan'ın AB'ya aday ülkeler Romanya ve Hırvatistan ile birlikte AB'nin pasaportsuz Schengen bölgesinin bir parçası olmaya hazırlıksız olduğu iddiasına atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"[Avrupa] Komisyonu'ndan, [Bulgaristan'da] hukukun üstünlüğünün tüm ilkelerine uyulup uyulmadığı, örneğin sınırı 50 avroluk bir banknotla geçip geçemeyeceğiniz konusunda bir değerlendirme talep ediyorum. Bunun olduğunu söylemiyorum, ancak bunun olmadığının özellikle kanıtlanmasını istiyorum."