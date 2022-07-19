Bülent Turan: Memur ve işçi zamlarını artırmayı görev bildik

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de katıldığı bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Halkın büyük çoğunluğunun açlık sınırı altında bir maaşa mahkum edildiği tabloya ilişkin konuşan Turan, "Ufak tefek sorunlara rağmen söylüyorum, fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun. Batan bankamız var mı? Zamlarımızın karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yıl başında yapılacak. Buna rağmen sorun var diyerek toplantılar yapıldı” dedi.