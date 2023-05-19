Bülent Aydemir: Kılıçdaroğlu atağa geçiyor

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisindeki ve dilindeki dönüşümü köşesine taşıdı.

"CHP Genel Merkezinde aldığım bilgiler ve edindiğim izlenim; Kılıçdaroğlu’nun kampanyasını; miting yerine ağırlıklı televizyon programları, sosyal medya kampanyaları ve gençlerin hazırlayacağı çarpıcı videoların dolaşıma sokulmasını içeriyor" diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, ilk tur sonucuna yol açan kendisiyle ve ittifakla ilgili oluşturulan hassasiyet ve algıyı düzeltmeye çalışırken, aynı zamanda atağa geçerek rakibinin handikaplarını ortaya koyacak.

Geçen kampanya sürecinde olumlu bir umut dili kullanan Kılıçdaroğlu, şimdi atağa geçiyor ve korku-endişe duygusunu destekleyecek bir dil kullanacak.

Bu söylem, ekonomide yaşanabilecekler ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgili meseleleri de içeriyor. İktidarın aynı şekilde devam etmesi durumunda Türkiye ekonomisinin batacağı ve halkı daha kötü günlerin beklediği vurgulanacak."

'Kampanyanın kilidi sığınmacılar olacak'

Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan, gizli gizli pazarlık yapan. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım" sözlerini hatırlatan Aydemir, "Kampanya sürecinde terörle mücadele konusunda kendisine ve ittifaka iftira edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, adeta bir toplum sözleşmesi imzaladı" yorumunu yaptı.

Aydemir, toplumdaki sığınmacı refleksinin de Kılıçdaroğlu’nun bu süreçteki kampanyasının ana kilit taşlarından biri olacağını belirtti.