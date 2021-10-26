Bülent Arınç'tan 'Soros itirafına' ilişkin yeni açıklama: Konunun tek muhatabı ben değilim

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, TV5 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanı Osman Kavala konusunda sert eleştiriler yönelttiği George Soros hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuş, ''Soros baş tacımızdı'' demişti.

'Tek muhatabı ben değilim'

Bu sözler gündem olurken Bülent Arınç, 'itiraflarına' açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Arınç, "Bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir" dedi.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü ve TESEV ile ilgili kullandığım ifadelerin gündeme getirildiğini görüyorum.

Söz konusu ifadeler yaklaşık bir yıl önce TV5 ekranlarında katıldığım bir programa aittir ve hiç kimseye cevap mahiyeti taşımamaktadır.

Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım.

O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV’in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik.

Nitekim Açık Toplum Enstitüsü’nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir.

Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir."

