Bülent Arınç'tan 'Soros itirafına' ilişkin yeni açıklama: Konunun tek muhatabı ben değilim

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, TV5 isimli televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanı Osman Kavala konusunda sert eleştiriler yönelttiği George Soros hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuş, ''Soros baş tacımızdı'' demişti.
'Tek muhatabı ben değilim'
Bu sözler gündem olurken Bülent Arınç, 'itiraflarına' açıklık getirdi.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Arınç, "Bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir" dedi.
Arınç şu ifadeleri kullandı: