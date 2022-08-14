Bülent Arınç'tan Gül'lü ve Erdoğan'lı AKP kuruluş mesajı

AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin 21. kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arınç, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur" dedi.

Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur.

Umudumuzun 21. kuruluş yıldönümü kutlu olsun."