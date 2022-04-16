Bülent Arınç: Milletimizin tek umudu var o da Sayın Cumhurbaşkanımızdır

AKP'nin Manisa'da düzenlendiği iftarda konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Biz AK Parti’liyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulunduk, bugün de AK Parti’deyiz, bundan sonra da gidecek hiçbir yerimiz yok." dedi.

Arınç, "AK Parti’nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin tek umudu var o da AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyen Bülent Arınç, ekonomik krize değinerek “Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız" şeklinde konuştu.