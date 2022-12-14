Bülent Arınç: Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi.

Mahkemenin kararına toplumun farklı kesimlerinden tepki yükselirken, AKP’nin kurucuları arasında olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi.

'Türk yargısı adında utanç verici ve umut kırıcıdır'

Arınç, İmamoğlu kararıyla ilgili şunları kaydetti:

“Bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır.

Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

'Güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır'

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum.”