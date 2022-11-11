Buldan'ın Akşener'e yönelik sözlerine İYİP'den yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Belli ki, 'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor. Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın" şeklindeki sözlerine yanıt vermişti.

Buldan "O 6'lı masa içinde bulunan kadın başkan her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş" demişti.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pervin Buldan'ın sözlerine yanıt verdi. İYİP'in sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Zorlu, "Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in 9 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti Genel Başkanı’na yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir" diyen Zorlu şunları söyledi:

"Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz."