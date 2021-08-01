Buldan'dan yangın açıklaması: Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı

“HDP’liyiz her yerdeyiz” kampanyası kapsamında Esenyurt Meydanı’nda gerçekleşen buluşmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasal krizlerin yanı sıra orman yangınları ve Van Başkale’de olduğu gibi sel felaketleri ile ırkçı katliamların yaşandığı yeni bir dönemden geçildiğini söyleyen Buldan, “Yine ormanlarımız ciğerlerimiz yanıyor. Başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin her yerindeki yangınlarda can kayıpları oldu, ağaçlar yandı. Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı ve mutlaka hesabı sorulmalıdır. Buradan yurttaşlarımıza, yangınlardan zarar gören bütün kentlerimize orada yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” dedi.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan sözlerine şöyle devam etti: