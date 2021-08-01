Buldan'dan yangın açıklaması: Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı

“HDP’liyiz her yerdeyiz” kampanyası kapsamında Esenyurt Meydanı’nda gerçekleşen buluşmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik, siyasal krizlerin yanı sıra orman yangınları ve Van Başkale’de olduğu gibi sel felaketleri ile ırkçı katliamların yaşandığı yeni bir dönemden geçildiğini söyleyen Buldan, “Yine ormanlarımız ciğerlerimiz yanıyor. Başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin her yerindeki yangınlarda can kayıpları oldu, ağaçlar yandı. Kim yaktıysa, kimler yaktıysa mutlaka açığa çıkartılmalı ve mutlaka hesabı sorulmalıdır. Buradan yurttaşlarımıza, yangınlardan zarar gören bütün kentlerimize orada yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir taraftan bunlar olurken bu ülkenin cumhurbaşkanı Marmaris'te zarar gören yurttaşlarıma geçmiş demek olsun demek için yüzlerce araçlık konvoy ile Marmaris’e gitti. Bu görüntü Türkiye tarihine bir utanç görüntüsü olarak geçti. Sadece bununla sınırlı kalmadı, Marmaris halkının kafasına çay poşetleri attı. Evet oradaki insanların senin yüz araçlık konvoyuna bir paket çayına ihtiyacı yok. Oradaki insanların sevgiye, huzura ihtiyacı var. Size bir tavsiyemiz var, gittiğiniz yerlere biraz sevgi götürün, biraz umut götürün, çay değil bu halkın eline dokunacak insanları götürün. Ama onlar da kaybettiklerini, her gün anketlerde eridiklerini biliyorlar. İlk seçimde kaybedecekleri için seçim hesaplarını bile doğal afetler üzerinden yapmaya çalışıyorlar."

"Bu ülkede öyle bir ortam oluşturdular ki insanlar birbirine nefretle, kine zemin hazırlıyor. İki gün önce Konya Meram’da 7 kişilik bir aile işte bu ırkçı zihniyetin kışkırtması sonucu katledildi. Her gün HDP’ye hakaret edenler, küfür edenler, HDP’yi düşmanlaştıran, Kürtlere düşman gözüyle bakan bu zihniyetin sonucunda bu ırkçı saldırılar sonucu 7 insan yaşamını yitirdi. Bu ülkede Kürtlere düşman gözüyle bakanlar, HDP’yi siyaset dışı bırakmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki Kürtler yalnız değil, sahipsiz değildir. Kimse unutmasın, bu mesele artık sadece HDP meselesi değil. Bu konu sadece Kürtlerin konusu değildir."