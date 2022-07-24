Buldan'dan 'Demirtaş ve Öcalan arasında gerginlik' iddiasına dair açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan arasında gerginlik olduğuna dair iddialara ilişkin açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demirtaş ve Öcalan arasında sanki bir anlaşmazlık varmış gibi yansıtılıyor. Bunu ülkeyi yönetenler yapıyor, oysa böyle bir şey yok" dedi.

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki "Zor ama yine de sor" isimli programına konuk olan Buldan, konuya dair şöyle konuştu:

"Demirtaş ve Öcalan arasında sanki bir anlaşmazlık varmış gibi yansıtılıyor. Bunu ülkeyi yönetenler yapıyor. Oysa böyle bir şey yok. Zaten Öcalan’la yaklaşık bir yıldan fazladır avukat görüşü bile yapılmıyor. Görüşme yapılmadığı bir ortamda böyle bir şeyin kamuoyuna yansıtılmasının, tamamıyla iktidarın bir algı operasyonu olduğu kanısındayım. Böyle bir algının kesinlikle doğru olmadığını söyleyebilirim. Seçimler öncesi Erdoğan’ın Kürt seçmenin oylarını almak için birtakım oyunları ve provokasyonları devreye koyacağını elbette ki düşünüyorum. Ancak bunu Demirtaş ve Öcalan üzerinden yapmasının siyaseten de etik olarak da doğru bir yöntem olmadığını ifade etmek isterim."