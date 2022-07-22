Selahattin Demirtaş'a 8 yıl hapis istemi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istendi.
28 Mayıs 2021 tarihinde görülen duruşmada; Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçuna ilişkin ise hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmişti.
Savcı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyasına esas hakkında mütalaayı sundu. Mütalaada; Demirtaş'ın "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek"ten 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.