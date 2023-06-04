Buldan ve Sancar HDP kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, kongrede eş başkanlık için aday olmayacaklarını açıkladı.

Buldan ve Sancar, Medya Haber TV’nin canlı yayın konuğu oldu.

Seçim sonuçlarına dair konuşan Buldan, “Hedefimize ulaşamadık, bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Bu tabii ki bir özeleştiri konusudur. Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir” dedi.

Buldan: Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Buldan seçimin ertesi günü yaptıkları açıklamayla partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım. Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence."

Sancar'dan 'Demirtaş' açıklaması

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) olarak istedikleri oy oranlarına ulaşamadıklarını vurgulayan Mithat Sancar ise “Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik” şeklinde konuştu.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına dair ise Sancar, “Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra’ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi” diye belirtti.