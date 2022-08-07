Buldan: Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, kendilerinden utanmalıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir" dedi.

Partisinin İstanbul İl Örgütü tarafından Kartal Meydanı’nda düzenlenen "Çözüm Biz’de Savaşlara ve Sömürüye Hayır" başlıklı mitingde konuşan Buldan, ülkede savaş kararı verenler ile komşu ülkelere savaş için gidenlerin, bu ülkenin geleceğini, gençlerini ve yarınlarını düşünmediğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Buldan, “Bir gece ansızın nereye girmek istiyorlar, Rojava’ya, Şengal’e, Maxmur’a. İşte onların zihniyetinde buralara girmek ve savaş konseptini devreye sokmak var. Ancak Türkiye halkları sizin savaş konseptinize onay vermeyecek, müsaade etmeyecek. Çünkü Türkiye halkları savaş değil; çözüm, barış ve diyalog istiyor” diye konuştu.

“Kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar” diyen Buldan, “Biliyorlar ki gidecekler ve bir daha asla geri gelemeyecekler. Başta Kürtler olmak üzere Türkiye halkları savaş konseptine izin vermeyecek. Onlar her şeyi çalıyorlar. Gençlerin geleceğini, KPSS sorularını, kadınların geleceğini, işçilerin emekçilerin yarınlarını umutlarını çalıyorlar. Biz HDP olarak bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, işçilerinin, emekçilerinin yanındayız. Onların bunu çalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

'Tecrit kilidi kırıldığında ülkenin tüm sorunları çözülecek'

Ülkenin en büyük sorununun Kürt sorunu olduğunu savunan Buldan, "Bunlar barıştan da diyalogdan da korkuyorlar. Barışı istemedikleri için bugün İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Yaklaşık üç yıldır İmralı'da herhangi bir görüşme yapılamıyor. Bu insanlık suçudur. Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle, bağımsız heyetlerle görüşmesinin sağlanması ve tecridin son bulması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Bütün sorunların temelinde tecrit kilidi vardır. Tecrit kilidi kırıldığında bu ülkenin tüm sorunları çözülecektir. Bu ülke bunu görecektir çünkü biz bu deneyimi yaşadık. Tecrit kalktığı andan itibaren, Sayın Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu ülkede herkes geleceğine umutla bakmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

'Kürtleri onurlu bir yüzleşme olmadan kimseye hakkını helal etmeyecek'

"Bu ülkenin gerçek ve onurlu bir barışa ihtiyacı var, bunu elbette gerçekleştireceğiz" diyen Buldan "Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, kendilerinden utanmalıdır. Kürtler sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir hal değildir. Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir" ifadesini kullandı.