Buldan: Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekilleri Meral Danış Beştaş, George Aslan, Sevilay Çelenk, Cengiz Çandar, Mehmet Kamaç, Diyarbakır'da bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

28 Mayıs seçimleri öncesi değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, sandığa gitme çağrısında bulundu.

'Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir'

DHA'nın haberine göre Buldan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın daha önce partilerine yönelik söylemlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben Ümit Özdağ’ın da, Sinan Oğan’ın da iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ’ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir. Bu kayyum meselesiyle ilgili, hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye’nin geleceği açısından demokratikleşme yönünde atılacak adımlara dair söylemleridir. Biz bunu esas alırız ve biz buna bakarız. O yüzden Ümit Özdağ son günlerde ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığı bir kez daha ortaya koyuyor. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz demokratikleşme meselesidir. Esas meselemiz Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin demokratikleşmesidir. O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Buldan, “28 Mayıs seçimleri tarihi bir kavşaktır. Biz Yeşil Sol olarak birinci turda sürdüğümüz tutumumuzu ikinci turda da devam ettireceğimizi iki gündür yaptığımız açıklamalarla zaten kamuoyu ile paylaştık. Bugün bir kez daha Diyarbakır halkına şu çağrıyı yapıyoruz; ikinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim. Birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı ikinci turda da gösterelim. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar kazanması, Türkiye toplumunun bir kez daha nefessiz kalmasına neden olacaktır. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. O yüzden Erdoğan gitmelidir ve Erdoğan’ın gitmesiyle toplumun rahat bir nefes alacağını düşünerek bunu ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Sakın oyuna gelmeyin, protesto etmeniz sandıklara gitmemeniz Erdoğan’a yarar'

Kürt siyasetçi Ahmet Türk de ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yaptı.

Ahmet Türk "Değişimin ve dönüşümün sancılarını yaşıyoruz. Elbette tercihimiz şahıslarla ilgili değil. Kürt halkının geleceği, Türkiye’nin geleceği için mücadele ediyoruz ve seçimimizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemlerde milliyetçi tartışmalar halkımızda kırgınlık yarattı. Buradan özellikle halkımıza gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin, protesto etmeniz sandıklara gitmemeniz Erdoğan’a yarar. Bu bilinçle sandıklara gitmeniz gerekiyor” diye belirtti.



Türk şu ifadeleri kullandı: "İnandığımız yolda mücadelemizi yine yürüteceğiz. Biz tercihimizi Kılıçdaroğlu’dan yana yapacağız. Son dönemlerde milliyetçi söylemler sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu kırgınlığı biz de yaşıyoruz. Ama oyuna gelmemek ve bu seçimlerde bir bütünen sandık başında olmamız lazım, bununla birlikte seçim kuruluna gidinceye kadar oylarımıza sahip çıkmamız lazım."