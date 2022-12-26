Buldan: Öcalan'ın devrede olduğu müzakere döneminde ülkede ne ekonomik kriz ne bir istikrarsızlık gördük

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Manisa İl Kongresi’ne katılarak burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçekgündem'in haberine göre, “Biz savaş olmasın diyoruz, onlar tecritte ısrar ediyor. Bugün İmralı'da Sayın Öcalan’a yönelik ağırlaştırılmış bir tecrit var” diyen Buldan, “Tecridin bir insan hakları ihlali, demokrasi ayıbı olduğunu ve meşru bir tarafı olmadığını her yerde söyledik. Bir kez daha ifade ediyoruz; kendi yasalarına bile uymayan, Anayasayı bile uygulamayan ve keyfi davranarak İmralı’ya avukatları ve ailesini göndermeyen bir zihniyet var. Oysa 2013-2015 yılları arasında Sayın Öcalan'ın devrede olduğu dönemde, barış, huzur, müzakerenin olduğu o dönemde, bu ülkede ne bir ekonomik krizin yaşandığını ne bir istikrarsızlığın yaşandığın gördük" ifadesini kullandı.