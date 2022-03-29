Buldan: Milyonlar İmralı’yla diyalog kapılarının bir an önce açılması talebini haykırdı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

2022 Newroz kutlamalarına ilişkin konuşan Buldan, "Newroz, Kürt sorununun tecritle, Kürt düşmanlığıyla, inkâr ve imhayla değil, diyalog ve müzakereyle, barış politikalarıyla ancak çözülebileceğini gösterdi. Milyonlar, 2013 çözüm mektubunun, 2015 Dolmabahçe Mutabakatı’nın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. İmralı’yla diyalog kapılarının bir an önce açılması talebini Newroz’da haykırdı" dedi.

Buldan, "Kürt halkı, anadilde eğitim başta olmak üzere anadillerinin üzerindeki yasak, baskı ve asimilasyonun bir an önce kaldırılmasını haykırdı. ‘Anadilim onurumdur, kimliğimdir, sonuna kadar onuruma sahip çıkacağım’ dedi" ifadesini kullandı.