Buldan: Her kim milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Diyalog ve müzakere ekseninde bir çözüm siyaseti üretmemek, her hukuksuzluğu dile getirirken mutlak tecrit hukuksuzluğuna ses çıkarmamak iktidarın değirmenine su taşımaktan öteye gitmez. Buradan seslenmek istiyorum, üç beş milliyetçi oy için Türkiye’nin bir yüz yılını daha mı heba etmek istiyorsunuz?" diyen Buldan, "Şunu açık ve net olarak söylüyorum. Her kim bu meseleye ciddiyetle yaklaşmaz, demokratik çözüm üretmez, ya da bu konu üzerinden milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder. Her kim, bu meseleyi siyaseten araçsallaştırır, Kürt halkına seçmen gözüyle bakar, halkın iradesini ve taleplerini tanımaz ise büyük kaybeder" ifadesini kullandı.