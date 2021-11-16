HDP grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili konuştu. AKP'nin kirli ilişkilerini, Kobane ve HDP'yi kapatma davası ile örtmeye çalıştığını söyleyen Buldan, "17-25 Aralık’ın üzerini 6-8 Ekim’le örtemeyeceksiniz" dedi.

Buldan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Suçlusunuz, kirlisiniz, suçlarınızı, kirli işlerinizi Kobane davasıyla örtemezsiniz. Örtemeyeceksiniz. 17-25 Aralık’ın üzerini 6-8 Ekim’le örtemeyeceksiniz. Kumpası kuranların tek dayanağı sahte gizli tanık yalanlarıdır. Arkadaşlarımızın dayanağı ise hakikattir. İşte bu dava aynı zamanda bir hakikat davasıdır. Ve sonunda hakikat kazanacaktır. Gizli tanıklığın arkasına sığınan korkaklar, sahtekârlar, komplocular değil, tarihin de tanıklık ettiği gibi eğilmeyen başlar, dimdik ayakta duran irade kazanacaktır. Kobane kumpas davasını hızla sonuçlandırıp HDP hakkındaki kapatma davasına sahte dayanak yapmak isteyen komplocular iyi bilsin ki; başaramayacaksınız”