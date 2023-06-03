Buket Aydın: 'Senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime...'

AKP destekçisi Buket Aydın adlı sunucu, seçim sonrası muhalefeti hedef aldı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, "Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı?" diyen Aydın, "Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime..." ifadesini kullandı.