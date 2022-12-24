'Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?' anketinin sonucu açıklandı

MetroPOLL Araştırma, "Erdoğan'a oy verme eğilimi" anketinin sonucunu paylaştı.
Ankette katılımcılara "Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.
'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 50,7 oldu, yüzde 43 oranında ise 'Evet' yanıtı çıktı.
'Fikrim yok/cevap yok' cevabını verenler ise yüzde 6,3 oldu.
"Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 85'i 'Evet', yüzde 11,2'si 'Hayır' yanıtını verdi.
MHP seçmeninin yüzde 67,9'u 'Evet', yüzde 29,8'i ise 'Hayır' dedi.