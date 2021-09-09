Bugün 9 Eylül: Nâzım Hikmet İzmir'in kurtuluşunu nasıl anlatmıştı?

1919 Mayısı'nda başladığı kabul edilen Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922 günü Türk ordularının İzmir'e girmesiyle son buldu. Bu nedenle 9 Eylül sadece İzmir için değil, aslında bu mücadele döneminin bütünü, Türkiye için önemli bir tarih.

Ancak biz 9 Eylüllerde münasebetsiz "denize dökülme" şakalarına, ya da iki halkı birbirine düşman edecek söylemlere tanıklık edebiliyoruz hala...

Oysa savaşın şakası yoktu. Verilen haklı mücadele ve yeni devlet büyük bir ilerleme sağlasa da tüm bunlar Ege'nin iki yakası için de zorlu yılların, büyük acıların üzerine gelmişti.

Resmi tarih anlatısında İzmirli rumların büyük bir hevesle işgalci orduları karşıladığı yazılır. Ancak bir de adı pek anılmayan, unutturulmaya çalışılan, iki yakada da mücadele eden Yunan komünistleri vardır; işgale direnen ve bunun bedelini hayatlarıyla ödeyen: Kimi kurşuna dizilir, kimi savaş alanında öldürülür, kimileri gemilerde infaz edilir, bazıları da hapse atılarak sesleri kısılmaya çalışılır.

Onlar emperyalistlerin kışkırtmasıyla girişilen bu işgal macerasına karşı çıkmışlar, silahların Anadolu halkına değil, Yunan burjuvalarına çevrilmesi için propaganda yapmışlardı.

Komünist Şair Nâzım Hikmet bir kısmı İzmir'de geçen romanı "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim"*de buraya dikkat çeker. Sadece bununla da yetinmez Nâzım, büyük bir gururla İzmir'e giren askerler için "Şimdi hangi beyin çiftliğinde ırgatlar?" diye sorarak ülkenin işgalden kurtuluşunun, emekçiler için kurtuluşun tamamı olmadığına da işaret eder.

İşte Nâzım'ın anlattıkları:

"Bu sulara 1919’da Yunan Donanması demirledi. Yunan Orduları bu kıyılardan bastı ayağını Anadolu toprağına İngiliz’in emriyle ve arpalar biçilip buğdaya başlanırken ve yine buradan 1922 sıcaklarında döküldüler denize, arkalarında yaktıkları şehri bırakarak. Yukarıdan böyle bakılınca, yangın yerleri, şehrin içinde öbek öbek ve karmakarışık boşluklardı. Ahmet, alevlerin arasından İzmir’e giren Türk atlısını gördü. Her nedense bir tek atlıyı, her nedense Adana köylülerinden bir atlı. Niçin Adana köylülerinden? Bir elinde al sancak, bir elinde yalın kılıç… 1922 sıcaklarında İzmir’e giren Adanalı atlı şimdi, 1925’te nerelerdedir? Ne yapıyor? Hangi beyin çiftliğinde ırgat? Yarıcı? Ya Yunan Komünistleri? Yunan ordusunu isyana çağırdıkları için kurşuna dizilenler değil; onlar Anadolu toprağında yatıyor, Mehmetçiklerle yan yana, ötekiler, hapse atılanlar? Hâlâ bir Yunan adasında, demirlerin arkasındalar mı?”

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, Adam Yayınları, Mart 1992, sf. 9