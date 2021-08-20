Buğra Kavuncu'ya saldırıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kavuncu Halk TV'de katıldığı program sonrası bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırgan kaçmıştı. Saldırının görüntüleri güvenlik kameralarına yansımıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.