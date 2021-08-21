İstanbul Valiliği, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıya yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, saldırganın Silivri'de yakalandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalandı
İstanbul Valiliği, Buğra Kavuncu'ya saldıran şüphelinin Silivri'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıya yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, saldırganın Silivri'de yakalandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: