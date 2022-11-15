Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken karar

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatıyla bir araya gelerek ocak ayındaki İYİP İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

T24'ün haberine göre, Kavuncu'nun 2023 seçimlerinde milletvekili adayı ve genel başkan yardımcısı olması bekleniyor.

Kavuncu ’’Hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi partimizde bir kongre süreci başladı. Kurumlarda, kurumsal körlüğün ve güç zehirlenmesinin olmaması için değişikliğin ve yeni insanlara şans tanınmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İl başkanlığı gibi görevlerin makul sürelerde tamamlanmasının sistemin işleyişi, yapının dinamizmi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

"Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. 31 Mart ve 23 Haziran gibi çok önemli bir seçimi, Türkiye’nin belki de kaderini değiştiren bir seçimi arzu ettiğimiz sonuçla neticelendirmenin gururunu yaşıyoruz" diyen Kavuncu ayrıca "Ülkeye ve milletime hizmet ederek tekâmül etme arzu ve çabam hep devam edecek. Bu arzu ve çabayı partimizin ve Genel Başkanımızın uygun göreceği görev/görevleri yerine getirerek gerçekleştirmeye çalışacağım" diyerek parti içerisinde gelecekte başka görevler alacağının sinyalini verdi.