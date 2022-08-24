Buğra Kavuncu 'Mansur Yavaş' sessizliğini bozdu

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” ve “Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” açıklamasıyla dikkat çekti.

Bu açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Kavuncu, “sahadaki tespitini” söylediğini belirterek “Sahada Mansur Yavaş’ta bir ağırlık var. Özellikle Cumhur İttifakı’ndan kopmuş, vazgeçmiş seçmenin tercihleri noktasında onun lehine bir ağırlık görüyoruz” dedi.

Kavuncu, sözlerinin “İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor” şeklinde yorumlanmasına da tepki göstererek “Hiç alakası yok. Asıl o siyasi nezaketsizliktir. Biz kimin aday olacağı noktasında bir fikir beyan etmeyiz, etmemeliyiz, etmeyeceğiz de. Sahada gördüğümüzü genel merkezlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Kararı verecek olan 6’lı masadır, oradan çıkacak aday için de biz daha önce nasıl yaptıysak canla başla çalışacağız” diye konuştu.