Buğday 14 yılın zirvesine ulaştı: Ekmek fiyatları artabilir

Dünya buğday ihracatında ilk sırada bulunan Rusya ve beşinci sırada bulunan Ukrayna arasında devam eden krizden kaynaklı tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanırken, artan fiyatların küresel gıda enflasyonunu yükselteceği öngörülüyor.

BloombergHT'nin haberine göre, Azak Denizi ve Karadeniz'deki birçok limanın kapalı olması, sigorta yapılamaması, nakliye maliyetlerinin yüksek olması ve bazı gemilerin savaş bölgesine yönelik rotaları kullanmayı tercih etmemesi gibi sorunlar sebeiyle buğday fiyatlarının daha yükselmesi bekleniyor.

Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü

Chicago Borsasında (CBOT) buğday fiyatları 4 Mart'ta 12,09 dolarla birlikte 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece en temel gıda maddelerinden biri olan buğday fiyatları hafta boyunca yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

Uzmanlar, Şubat ve Mart 2008'deki kısa süreli artışlar dışında, buğdayın modern tarihte bugün olduğundan daha pahalı olmadığını belirtiyor. Buğday fiyatının nerede zirve yapacağını tahmin etmek zorlaşırken, 2008'de kaydedilen 13,17 dolarlık zirveyi geçmesinin çok yakın olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yükselişin halihazırda yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi öngörülürken, un ve yem üretiminde kullanılan buğday fiyatlarındaki artışın ekmek, makarna ve bisküvi gibi ürünlerin fiyatını da artırması bekleniyor.