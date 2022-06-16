Buffalo katliamı zanlısından ırkçı not: Beyazlar için...

ABD'nin Buffalo kentinde bir süpermarkette siyahları hedef alan bir silahlı saldırıda 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Payton Gendron, Federal Mahkeme'deki ilk duruşmasına çıktı. "Nefret suçu" ve "ateşli silahla saldırı" kapsamında yargılanan 18 yaşındaki Gendron, ailesine bir özür notu yazarak söz konusu ırkçı katliamı "beyazların geleceği" için gerçekleştirdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı, saldırının ardından mağazada tutuklanan Gendron'un 26 federal nefret suçu ile karşı karşıya olduğunu aktardı. Başsavcı Merrick Garland ise gazetecilere verdiği demeçte, "nefret dolu şiddet eylemlerinin yalnızca saldırıya uğrayan bireyleri değil, tüm toplulukları terörize ettiğini" belirtti.

Hakim, zanlı Gendron hakkında ömür boyu hapis ya da ölüm cezasını talep eden suçlamaları okuduktan sonra savcılardan ölüm cezası isteyip istemeyeceklerine hızlı bir şekilde karar vermelerini istedi.