ABD'de Onur Yürüyüşü'ne saldırmayı planlayan ırkçı grup tutuklandı

ABD'nin Idaho eyaletinde polis dün yaptığı açıklamada, ırkçı bir grubun LGBT Onur Yürüyüşü'ne saldırmayı planladıklarını, ancak çetenin tutuklandığını duyurdu.

Coeur D'Alene kentinden polis şefi Lee White yaptığı açıklamada, beyaz üstünlüğünü savunan ırkçı Vatansever Cephe'nin 31 üyesinin ayaklanma komplosu suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve daha sonra ek suçlamaların gelebileceğini söyledi.

The Washington Post'un haberine göre, Lee White, ırkçı çete üyelerinin 11 farklı eyaletten geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre tutuklananlar arasında ırkçı çetenin kurucusu Thomas Ryan Rousseau da bulunuyor.