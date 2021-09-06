BUDO ve İDO’dan hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

07:00 Yenikapı-Bandırma

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.