Buca İmar A.Ş. işçileri iş bıraktı: 'Ücretler artırılsın, ödemeler aksatılmasın'

İzmir'de Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar A.Ş'de “Geçinemiyoruz” diyen işçiler zam talebiyle iş bıraktı.

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şubesine bağlı Buca İmar A.Ş işçileri, 2022 Haziran ayında yapılan Toplu İş Sözleşmesi maddelerine enflasyon karşısında eriyen maaşları için ek protokol talep ettiler. İşçiler, belediye ile yaptıkları görüşmelerde yönetimin meseleyi gayri ciddi bir şekilde ele aldığını ve sendika yönetimi üzerinden kendilerine iletilen belediye teklifinde günlük yevmiye taban ücretinin 500 lira, günlük yemek ücretinin 90 lira, gıda kartı ücretinin de 1300 lira olduğunu belirttirler.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, bu rakamlar ile insanca bir yaşamın mümkün olmadığını söyleyen belediye işçileri, Buca Belediyesinin bugüne kadar maaşları düzenli yatırmadığını, gıda kartı ödemelerini aksattığını ve geçen sene söz verilen banka promosyon ücretlerinin de yatırılmadığını belirtiler.

Belediye işçileri, verilen sözlerin yerine getirilmesini ve geçen yıl yapılan Toplu İş Sözleşmesi maddelerine yüzde 50’lik bir ilave talep ediyor.