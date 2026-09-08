Buca Belediyesi bilirkişi raporu: Orman alanında yapılaşma, belgelerde elle düzeltme, üniversite bölgesine özel yurt

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 42 kişi tutuklanmıştı.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında, usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığında kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, “bankamatik memur” sistemi ile doğrudan temin ve ihale süreçlerinde usulsüzlük iddiaları yer almıştı.

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Bilirkişi raporu dosyaya girdi: Çok sayıda mevzuata aykırılık var

Ege'deSonSöz'den Metehan Ud'un haberine göre, soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Buca Belediyesi sınırları içerisindeki imar uygulamaları, ruhsatlandırma işlemleri, kitle onayları ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarına ilişkin hazırlanan 395 sayfalık “Bilirkişi Raporu”nda, imar uygulamalarına ilişkin çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edildi.

Bilirkişi heyeti, Buca Belediyesi’nden el konulan resmi evraklar ve imar işlem dosyalarının yanı sıra Google Earth Pro üzerinden elde edilen uydu görüntüleri üzerinde kapsamlı teknik inceleme yaptı.

Şehir Plancısı Gamze Yay, Şehir Plancısı Nuray Arabacı Erdemir, Mimar Gülşah Akkan, Mimar Özgür Gülen Karpuzcu, İnşaat Mühendisi Bahattin Yıldız ve İnşaat Mühendisi Özkan Dernek’ten oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda; yanan orman alanlarında yapılaşma, sanayi imarlı parsellerde ofis kullanımı, kat ve emsal sınırlarının aşılması, resmi belgelerde elle yapılan düzeltmeler ve yapı denetim onayı bulunmayan projeler dahil çok sayıda teknik tespit yer aldığı ifade edildi.

Raporun son bölümünde ise mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen imar durum belgelerini düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan; teknik komisyon kararlarında imzası bulunan; yapı ruhsatlarını düzenleyen ve onaylayan belediye personelleri ile yetkililerin isimleri, unvanları tek tek listelendi.

Üniversite alanına özel yurt

Bilirkişi raporunda Adatepe Mahallesi’ndeki 750 ada 103 ve 105 parsellere ilişkin de dikkat çeken tespitler yer aldı. Her iki parsel için 2020 tarihli imar durum belgelerinde taşınmazların “Üniversite Gelişim/Gelişme Alanı” kullanımında kaldığı belirtildi. 2023 tarihli belgelerde ise kullanım kararı “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” yapılaşma koşulları olarak değişti.

Bilirkişi heyeti, 2023 tarihli belgelerin yürürlükteki planlarla uyumlu olduğunu ancak 2020 tarihli belgelerde yer alan plan görüntülerinin o tarihte yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarıyla uyuşmadığını tespit etti. Bu nedenle 2020 tarihli ruhsatlara dayanak oluşturan imar durum belgelerindeki plan kararlarının doğru aktarılıp aktarılmadığının belirlenemediği kaydedildi.

İnşaat şirketlerinin projeleri bilirkişi raporunda

Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporunda, haklarında gözaltı kararı verilen Ömer Keskin ile Murat Keskin kardeşlere ait KENT Yapı’nın Buca’daki 6 projesi de mercek altına alındı.

Raporda şirketin Dumlupınar ve Tınaztepe mahallelerindeki projelerine ilişkin imar durum belgeleri, yapı ruhsatları, kitle onayları ve mimari projeler ayrıntılı olarak incelendi. Bilirkişi heyeti, projelerde çok sayıda imar mevzuatına aykırılık tespit etti.

Bilirkişi heyetinin tespitlerine göre KENT Yapı projelerinde, imar planlarında 4 kat olarak belirlenen yapılaşma koşullarına rağmen ruhsatlarda yol üstü kat sayıları 7, 9, 11 ve 15 kata kadar çıkarıldı. Bazı projelerde emsal sınırlarının aşıldığı, bina yüksekliklerinin imar durumunda belirlenen değerlerin üzerine çıktığı ve imar planlarında yalnızca belirli kullanım kararları için geçerli olan plan notlarının “Konut Alanı” niteliğindeki parsellere de uygulandığı değerlendirildi.

Benzer bir durum Altun İnşaat’a ait iki projede de görüldü. Buna göre imar planlarında öngörülen yapılaşma koşullarının aşıldığı tespit edildi. Raporda, 2 kat hakkı bulunan parsele 12 kat, 6 kat hakkı bulunan ticaret alanına ise 15 kat ruhsat düzenlendiği belirtilirken, her iki projede de emsal sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.

Birilrkişi raporunda çok sayıda usulsüzlük sıralandı.

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