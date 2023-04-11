'Bu ürün size pahalı mı geldi?' çıkartması nedeniyle gözaltına alınan CHP'li serbest bırakıldı

CHP Gençlik Koları üyesi İdil Dengiz, Bursa'da, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun" yazılı çıkartmaları marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırdığı gerekçesiyle gözaltına alınnmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dengiz, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklamada bulunan Dengiz, "Ben de anayasadan doğan protesto hakkımı kullandım. Hiç kimseye bir hakaret içermeyen ve hiç kimseye veya hiçbir şeye zarar vermeden yaptım bunu. Ama tabi geri dönüşü böyle olmadı. Başkanımın da söylediği gibi biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz" dedi.

Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun da geçtiğimiz günlerde marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmaya başlanan, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı çıkartmlar ile ilgili gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. (ANKA)