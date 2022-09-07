Bu sefer Çağdaş Fest iptal edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenmesi planlanan Milyon Fest’in iptal edilmesinin, bugün düzenlenecek Çağdaş Fest de iptal edildi. Organizatör Çağdaş Adıgüzel, yasak kararının konsere bir gün kala iletildiğini belirtti.

Gerekli izinlerin alındığı belirten Çağdaş Fest, sosyal medya hesabından ipral kararını duyurdu.

'Kaymakam beyin takdirinde'

TELE 1’den Aziz Turgut Altun’un haberine göre, Fethiye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız, organizasyon firmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan herhangi bir izin almadığını iddia etti.

Yıldız, güvenlik ve çevre yönünden değerlendirilerek uygun görülmediğini söyledi.

Yıldız, Jandarma’dan alınan izin belgesinin hatırlatılması üzerine, “Öyle bir izin belgesi verilmedi. Açıklama yapmak Kaymakam Bey’in takdirinde. Biz gerekli yazışmaları yaptık. Kendilerine tebliği yapıldı. Çevreye zarar verileceği için izin verilmedi” dedi.

'Niye son günü beklemişler?'

Çağdaş Fest Organizatörü Çağdaş Adıgüzel ise, yasak kararının konsere bir gün kala iletildiğini belirtti.

Adıgüzel, güvenlik gerekçesine ilişkin olarak Jandarma’nın izin verdiğini belirterek alan dışı güvenliği kaymakamlığa ait olduğunu dile getirdi. Son gün son mesai saatinde iptalin verilmesine isyan eden Adıgüzel, “Niye iptal etmişler Çevre ve şehircilik hikaye… Niye son günü beklemişler ben dilekçemi 9 Temmuz’da verdim. Daha fazla ne yapabilirim. Özel işletmeler mevzuat gereği bildirmek zorunda değil. Biz kapasite yüksek diyerek bildirdik” dedi.

Adıgüzel şöyle konuştu:

“Arayıp iptali bile bilgi vermediler. Dün kiralamasını yapmış olduğum özel işletmeye tebliğ etmişler. Ben onlardan öğreniyorum sahne araçlarını içeri alınmadığı zaman. Girişiniz yok çünkü böyle bir festival yok kaymakamlık karar almış deniliyor. Bunun üzerine 13.40’ta kaymakamlığı gidiyorum. Adamların söylediği doğru, kaymakamlık yasaklamış.

Benim bütün belgelerim tam. Özel işletmelerde nasıl bir sanatçı konser veriyorsa bu da aynı şekilde bir mekan. Sit alanından çıkarılmış özel çevre korumadan çıkarılmış. İnşaat izni verilmiş. Hali hazırda da inşaat yapılıyor çevresinde büyüyor. Turizm işletmesi belgesi olan bir alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir arazi.

'Böyle saçma bir şey görülmedi Türkiye’de'

Orman yangınları ile alakalı 30 Mayıs’ta alınan bir karar var dağıtılan. Bu karar doğrultusunda yangın ihtimaline karşılık iptal etmiş. Böyle saçma bir şey görülmedi Türkiye’de. Kaymakam kesiklikle art niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Yargı süreci başlatacağız. Orman Bakanlığı’ndan orman yangınını düşünecek daha iyi bir kurum mu var? Bu kurumun görüşünü almışız.

Orman Bakanlığına ait olan bir arazide Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan bir izin almamız gerekmiyor. Kendi içinde anlaşma yaptığımız işletme çevre koruma alanında çıkartılmış bir bölge. il Jandarma Komutanlığı’nın da güvenlik oluru var.

Alan dışında ve trafik yönündeki güvenliği alacak kaymakamlıktır. Bu güvenliği eğer kaymakamlık alamıyorsa Türkiye Cumhuriyeti’nin kaymakam valisine ihtiyacı yoktur. Alan dışına ben güvenlik almak zorunda değilim. Ha kaymakamlık davet eder 1.500 kişi bekliyormuşsun bu kadar yetmez alan içinde güvenliği artır ve bir sorun yaşarsan tamamen üstlendiği bildir, biz zan altında kalmayalım da diyebilirdi.

Niye iptal etmişler Çevre ve şehircilik hikaye… Niye son günü beklemişler ben dilekçemi 9 Temmuz’da verdim. Daha fazla ne yapabilirim. Özel işletmeler mevzuat gereği bildirmek zorunda değil. Biz kapasite yüksek diyerek bildirdik. Kaldı ki konaklamamız alkol sponsorumuz yok.”