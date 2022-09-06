Kültür ve Turizm Bakanı: Hedefimiz festivalleri yaygınlaştırmak

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da 16 Eylül-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Kültür Yolu" festivallerinin tanıtım toplantısı, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda gerçekleşti.

Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra bakan yardımcıları ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

"Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere birçok yerde 7'den 70'e toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturduk, ülkemizin kültür sanat zenginliğini dünya sahnesine taşıdık" diyen Ersoy şöyle konuştu:

"Bu kez 5 ilimizde birden, çok daha kapsayıcı, çok daha yaygın etkinliklerimizle vatandaşlarımıza benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ve civarı illerde yaşayanlar, bir ayı aşkın sürede tam anlamıyla kültür ve sanata doyacak. İddialıyız, operadan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun birçok etkinlik sunacağız. Kültür sanat coşkumuzu bu 5 şehrimizden tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacağız. Bu şehirlerimize gelecek yıl Nisan'da İzmir'imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız.

'Bu kadar geniş çapta kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerdeniz'

Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz. Hedefimiz, festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak. Bu hedefimiz, 2023 turizm stratejilerimizle de örtüşüyor çünkü turizmde de hedefimiz, bu yıl olduğu gibi 'giderek artan sayılara' ve 'kaliteye' ulaşmak. Ön plana çıkardığımız tarihi ve kültürel unsurların, son derece özgün cazibe merkezlerine dönüştüğüne inanıyorum. Bizler, dünyada örneği az görülen, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden bir marka kültür sanat festivali yapıyoruz." (İHA)