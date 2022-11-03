Bu rapor unutuldu: İstanbul'un idrarında uyuşturucu

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “uyuşturucu” açıklamalarının ardından İstanbul için yapılan bir araştırmayı tekrar gündeme getirdi.

Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında geçen yıl yayımlanan raporu şu ifadelerle hatırlattı:

Bilim kimin haklı olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü, geçen yıl bir çalışma yayımladı. Aslında çok basit. Bir uyuşturucu kullanıldıktan sonra posası dışkıyla vücuttan atılıyor. Bilim insanları, bu nedenle, durumu görmek için, kanalizasyon atıklarından numuneler aldı. Projeyi cumhurbaşkanının kızının yönetiminde olduğu Yeşilay da destekliyordu. İstanbul için çıkan sonuç felaketi anlatıyordu. Stockholm’de 25.3, Berlin’de 8.1 miligram çıkan bin kişideki Metamfetamin, İstanbul’da 120 çıkıyordu. İstanbul, bütün uyuşturucuların kullanımında üst sıralardaydı.