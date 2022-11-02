Barış Terkoğlu Erdoğan'a seslendi: Partinizin üyesi uyuşturucu baronuna kimlik çıkarmakla kalmadı...

Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programında Gazeteci Barış Terkoğlu, en büyük "uyuşturucu baronların" biri olarak bilinen Naci Şerifi Zindaşti'nin Aliye Uzun ile yaşadığı çatışma sonrasında polise verdiği ifadesini okudu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Zindaşti'nin en büyük baronlardan bir tanesi olduğunu, uyuşturucudan suç kaydı olduğunu ve adının cinayete de karıştığını ve buna rağmen kaçtığını hatırlattı.

Terkoğlu, "Kiminle telefonuyla kaçtı? Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen bir telefonla kaçtı. Bunu nereden biliyoruz? Burhan Kuzu'nun hakimi aradığını biliyoruz. Burhan Kuzu sanık oldu. Ayrıca uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verilmesi için aracı olduğunu da kabul etti" dedi.

'Aliye Uzun vatandaşlık için para istedi'

"Cumhurbaşkanı'nın yerine olsam şunu sorardım" diyen Terkoğlu, Burhan Kuzu ile Zindaşti'yi tanıştıranın AKP'den Aliye Uzun olduğunu dile getirdi.

Zindaşti'nin ayrıca Sarıyer'deki bir çatışmaya da karıştığını ifade eden Terkoğlu, "Sarıyer'deki çatışma Aliye Uzun ile ilgili bir meseleden çıkıyor. Polis gözaltına alıyor uyuşturucu baronunu. Polis ifadesine göre, Aliye Uzun para istiyor vatandaşlık için. Zindaşti de kimlik çıkmadan herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi" dedi.

'Beni ve parti mi karşınıza almayın'

Terkoğlu, Aliye Uzun ile kavgasını, Zindaşti'nin ifadesinden şöyle okudu:

“Yeğenime Aliye Uzun’u arattım. Kimliğin henüz çıkmadığını, kimlik çıkmadan da herhangi bir ödeme yapmayacağımızı söylettim. Aliye Uzun da kucağıma oturduğu fotoğrafı internete koyacağını söyledi. Bir süre sonra yeğenim olan Emel D. aradı. ‘Dayı Aliye senin uygunsuz fotoğraflarını yayımlamış’ dedi. Aliye’yi arattım. Aliye ‘Beni ve partimi karşınıza almayın, benim dergimin vergisini ödeyin’ dedi.”

Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sizin partinizin üyeleri uyuşturucu baronuna kimlik çıkarmakla kalmıyor. Para vermezsen kucağına oturduğun fotoğrafı yayınlarım, diyor. İlişki bu noktada" diye konuştu.