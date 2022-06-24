'Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum' dediği için tutuklama istediler

Mersin'de polisler tarafından, “Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” yazılı pankartı asması engellenen esnaf, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak “Ecevit’e kasa atanlar bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor” demişti.

Tutuklama istediler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oktay Avcu,, serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur'a açıklamalarda bulundu. Avcu, “Ülkenin düştüğü durum beni üzüyor. 12 yıldır işletmecilik yapıyorum. Sokağın gerçeklerini görüyorum. Ülkenin gerçeğini kendim üzerinden anlattım. Ben insanları görüyorum, canım yanıyor. Akaryakıtı görüyorsun, doları görüyorsun, vatandaşın halini görüyorsun. Asgari ücret 4250 lira, 2500 lira emekli maaşı alanlar var, insanlar ekmek alamıyor, üzülüyorum” şeklinde konuştu.

Avcu, “Dolar 2 lirayken esnaf kasa atıyordu dolar bugün 17 lira. İnsanlar çaresiz, insanlar korkuyor. Nasıl ses çıkaracağını da bilmiyor. Şu an toplumun yüzde 65’i, 70’i Erdoğan’ı istemiyor. Artık yeter diyor” diye konuştu.

Oktay Avcu, “Bu eylemle ülkenin gerçeklerini gün yüzüne çıkarmak istedim. Ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, demokrasiyi, özgürlükleri bir noktada birleştirmek ve bir ses çıkarmak istedim. Bir ülkenin insanlarını susturmak, konuşturmamak ülkeyi susturmaktır. Bunun için üzgünüz. Olmasa iyi olurdu” dedi.