Mersin'de esnaf isyan etti: 'Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum'

Hayat pahalılığına isyan eden Mersinli esnaf "Her yer açlık, Her yer işsizlik, Her yer adaletsizlik…" yazılı pankartı dükkânına asmak istedi. Polis esnafın o pankartına polis müdahale etti.

"Ekonominin kitabını yazanlar ekonominin ‘e’sinden anlamıyor! Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum" diyen esnaf elindeki bozuk para dolusu plastik kasayı yere fırlatarak tekmeledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır esnafın isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.