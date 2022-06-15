Halk TV'de "Sözüm Var" programında gazeteci Barış Terkoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle rütbeleri sökülen eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tebliğ edilen belgeyi yayınladı. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı yapan eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış ve rütbelerinin sökülmesine karar verilmişti.

Terkoğlu: Bu kararı eleştirmeyi terör iltisaklı olmakla itham ediyorlar

Terkoğlu, "Sabri Uzun'un karar bana tebliğ edilmedi" dediğini aktararak, belgenin tebliğ edildiğini söyledi. Belgeye ilişkin detayları açıklayan Terkoğlu, "Terör örgütlerine ve devletin Milli Güvenlik Kurulu'nca milli güvenliğine karşı harekette bulunduğuna karar veren yapı, oluşum veya grupların üyeliği, mesuliyeti veya iltisakı tespit edilenler Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla kamu görevinden çıkarılır. Yani diyor ki; bir terör grubuna üyeyse polis kamu görevinde çıkarılır diyor" dedi.

Terkoğlu konuşmasına, "Ey Sabri Uzun emeklisin ama biz seni terör örgütleriyle iltisakın nedeniyle rütbelerini söküyoruz. Karar onu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir terör örgütü mü? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti terör örgtü mü? Bu karar CHP'yi terör örgütü ilan ediyor. O kararı eleştirmeyi terör iltisaklı olmakla itham ediyor. Yargı kararı yok ortada. Göstermelik de olsa..." diye devam etti.